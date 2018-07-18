В Краснодаре наградили городских волонтеров ЧМ-2018

Праздник для волонтеров, которые во время проведения чемпионата мира по футболу оказывали помощь прибывающим гостям и участникам, прошел 18 июля во Дворце спорта «Олимп».

Их поздравили заместители главы города Виталий Косенко и Сергей Лузинов.

«Если задуматься, почему испанская сборная выбрала Краснодар в качестве тренировочной базы? Во-первых, у нас, конечно, развит футбол, расположен один из лучших стадионов. А во-вторых, потому что в Краснодаре самые лучшие волонтеры. Проделана большая работа, многим оказана помощь. Вы стали визитной карточкой Краснодара. По 12 часов в день при любой погоде находились на своих местах. Еще раз доказали, что Краснодар — город активной молодежи. Ваш энтузиазм и готовность участвовать в жизни краевого центра заслуживают самой высокой оценки», — сказал Виталий Косенко.

Всего во время проведения мундиаля на 12 постах в самых оживленных местах и на объектах транспорта Краснодара дежурили 120 волонтеров. Они консультировали всех обратившихся по различным вопросам, помогали ориентироваться и перемещаться по городу, приобретать билеты на проезд.

Виталий Косенко и Сергей Лузинов вручили им благодарственные письма и памятные сувениры.

Волонтеров награждали по номинациям non-stop — за самое большое количество отработанных смен, dream-team — за самую сплоченную команду и «помощь друга» — за готовность прийти на помощь друг другу.

Отдельно отметили руководителей и представителей волонтерских центров при вузах города — Кубанском госуниверситете, Кубанском государственном аграрном университете, Кубанском государственном технологическом университете и Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В числе отмеченных также центр «Серебряные волонтеры» в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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