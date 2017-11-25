В Краснодаре наградили лауреатов фестиваля «Золотое яблоко»

В Краснодаре в ноябре состоялся XXIX краевой фестиваль фольклора и национальных культур.

От имени министра культуры края Виктории Лапиной участников форума поприветствовал и поздравил с наградой победителей замминистра культуры Григорий Жуков.

На сцене Кубанского казачьего хора выступили коллективы из восьми муниципалитетов края: «Кубанские посиделки», «Молодухи», «Казачьи напевы», «Сударушка», «Семиделухи», «Гладковчанка», «Тополына», «Журавка». Все эти они стали победителями краевого конкурса народных обрядов «Живая культура». В исполнении коллективов-победителей прозвучали народные песни.

Лауреатам фестиваля, который прошел в формате лекции-концерта с участием Виктора Захарченко, вручили награды и подарки.

Концертную программу предварила церемония награждения лучших мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народных промыслов и ремесел.

Фестиваль «Золотое яблоко» в этом году отмечает 30-летие. Впервые он прошел в 1987 году на волне возрождения интереса к казачьей культуре. За эти годы он стал истинно народным праздником и стимулом для общения многочисленных фольклорных коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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