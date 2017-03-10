В Краснодаре наградили лучших спортсменов и тренеров по конному спорту

В Краснодаре 10 марта подвели итоги спортивного сезона 2016 года и наградили лучших спортсменов и тренеров по конному спорту.

Тех, кто вышел вперед и добился высоких результатов, поздравил председатель ЗСК Владимир Бекетов. Наездникам и их наставникам он вручил почетные грамоты, призы и денежные сертификаты.

Как отметил спикер кубанского парламента и руководитель краевой федерации конного спорта, только в прошлом году прошло 27 соревнований регионального и всероссийского уровней. И впервые спортсменка из Краснодарского края была включена в состав сборной России по троеборью среди юниоров.

«Это спорт. Это массовый спорт, и усилиями одной ветви власти или одного человека это сделать невозможно. Здесь нужно участие многих людей, и я рад, что у нас очень много сторонников, много тех, кто любит этот вид спорта — красивый, мужественный, привлекательный. И я уверен, что у нас будут хорошие перспективы», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

В Краснодарском крае уже несколько лет работает программа по развитию конного спорта. Благодаря ей улучшают материально-техническую базу. К примеру, в Курганинске открылась школа тренеров и жокеев, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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