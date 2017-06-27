В Краснодаре наградили лучших экономистов Кубани

Вице-губернатор Игорь Галась поздравил министерство экономики региона с пятилетним юбилеем.

«Пять лет — срок в историческом понимании маленький, но для министерства уже серьезный. За это время было много сделано, реализованы крупные проекты, налажены крепкие профессиональные контакты, но очень многое еще предстоит», — сказал он.

Вице-губернатор поблагодарил всех экономистов региона, отметив, что в крае сформирована крепкая отраслевая команда.

Почетного звания «Заслуженный экономист Кубани» удостоили заведующую кафедрой производственного менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства КубГТУ Викторию Прохорову.

В ходе коллегии Игорь Галась также вручил почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности губернатора.

«Совместно мы работаем над тем, как добиться повышения качества и уровня жизни кубанцев, такую задачу перед нами ставит сегодня Вениамин Кондратьев. Мы строим бюджетную политику, и я благодарен тем, кто наиболее активно участвует и в мероприятиях в рамках стратегии, и в целом способствует социально-экономическому развитию региона», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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