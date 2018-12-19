В Краснодаре наградили лучших энергетиков региона

Мероприятие, посвященное Дню энергетика, прошло 19 декабря в Музыкальном театре. От имени главы края работников отрасли поздравил его первый заместитель Андрей Алексеенко.

Первый вице-губернатор отметил, что на энергетических предприятиях региона работают высокопрофессиональные специалисты, которые обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий.

«Сегодня на Кубани реализуются новые проекты, вводятся новые трансформаторные мощности. Это основа развития индустриальной составляющей края, жилищного строительства и других важных отраслей экономики. От вашей работы зависит тепло и уют в доме каждой кубанской семьи», — обратился Андрей Алексеенко к присутствующим.

Замглавы региона особенно поблагодарил ветеранов отрасли за многолетний и добросовестный труд.

Награды вручили лучшим представителям сферы. Звание «Почетный энергетик» профильного министерства РФ присвоено Татьяне Бурбах — главному специалисту ПАО «Кубаньэнерго».

Медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени получили Олег Греков — директор филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть», Игорь Еременко — заместитель главного инженера филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети и Анатолий Подолян — заместитель главного инженера, начальник центра управления сетями ПАО «Кубаньэнерго». Вручили две почетные грамоты администрации Краснодарского края. Звания «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани» удостоили 13 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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