В Краснодаре наградили лучших работников торговли

Суммарный оборот в торговой сфере Кубани достиг почти 3 млн рублей. Такие цифры были озвучены 27 июля на расширенном заседание коллегии департамента потребительской сферы.

Оно прошло в преддверии Дня работников торговли, который отметят 28 июля. На встрече подвели итоги работы и наметили дальнейшие цели. Среди основных — улучшить качество товаров и услуг. Это одна из самых динамично развивающихся отраслей в экономике региона. В ней занято около 240 тыс. человек. По уровню развития край занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в пятерку лидеров страны. От имени главы региона Вениамина Кондратьева всех занятых в сфере торговли поздравил вице-губернатор Кубани Василий Швец.

«Не будет преувеличением сказать, что именно торговля — это та сфера нашей с вами жизни, с которой каждый человек сталкивается ежедневно. И если говорить в глобальном смысле, то сегодня торговля на Кубани — это без малого 20% нашего внутреннего валового регионального продукта. Это тысячи предприятий самого разного формата», — сказал Василий Швец.

Заседание прошло в форме диалога — любой желающий мог задать вопрос. А лучших работников торговли за многолетний труд наградили почетными грамотами и благодарностями.

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