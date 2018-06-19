В Краснодаре наградили лучших социальных работников края

Дипломы и кубки получили десятки человек. Это специалисты социальных служб, центров занятости, воспитатели, учителя и врачи — те, кто помогает становиться на ноги детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в их поддержке нуждаются около 1,5 млн кубанцев. Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова, она поздравила присутствующих от имени главы региона Вениамина Кондратьева.

«Сегодня каждый четвертый житель Краснодарского края нуждается в государственной поддержке. Это огромная армия людей. Конечно, в первую очередь ветераны, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, которые по тем или иным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. И конечно, это огромный человеческий запрос на помощь, который мы с вами обязаны удовлетворить», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Соцработник должен обязательно быть с большим сердцем и открытой душой. Это человек, который должен любить жизнь, любить людей», — отметила директор армавирского реабилитационного центра Елена Качарова.

Для властей Кубани не менее важным является и вопрос трудоустройства, снижение безработицы и профессиональный рост граждан, подчеркнула Анна Минькова. Достичь этих целей помогают в центрах занятости. Ежегодно туда обращаются около 170 тыс. человек. Работу находят семь из десяти обратившихся.

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