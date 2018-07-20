В Краснодаре наградили лучших сотрудников краевого МВД

В Краснодаре состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по краю, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев 2018 года.

В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел России Виталий Шулика, федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, прокурор края Сергей Табельский, глава СК Кубани Вадим Бугаенко, начальник Росгвардии региона Евгений Меркушин, зампредседателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов.

Начальник ГУ МВД России по краю Владимир Виневский подвел итоги работы за первые шесть месяцев текущего года и обозначил задачи на предстоящий период. В частности, он отметил важность применения технических средств для контроля за ситуацией в общественных местах, в том числе систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и экстренной связи «гражданин-полиция».

В своем выступлении Алексей Копайгородский отметил важность работы антитеррористической комиссии и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

«Не в каждом субъекте выстроена такая система совместной работы правоохранительных сил и всех структур исполнительной власти, которая делает все, чтобы в крае было спокойно», — добавил вице-губернатор.

В ходе заседания состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Заместитель главы региона вручил от имени губернатора Кубани благодарности и почетные грамоты за образцовое выполнение служебных задач, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник