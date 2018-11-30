В Краснодаре наградили лучших сотрудников ветеринарной службы

Почти два столетия они следят за биологической и продовольственной ситуацией в регионе. Сейчас ветеринарная отрасль — это высококлассные специалисты, новая техника и современные лаборатории. От имени губернатора Кубани профессионалов поздравил руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос.

«Ваш вклад и самоотдача заслуживают огромного уважения и искренней признательности. Особые слова благодарности ветеранам отрасли за их высокий вклад в становление и развитие ветеринарной службы, главные традиции, которые уверенно продолжает молодое поколение», — сказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

«Внедряются передовые технологии в производство, привлекаются инвестиционные ресурсы, но все это не будет эффективно работать без благополучной эпидемической обстановки. Здесь регион рассчитывает на ваш профессионализм, на ваш труд», — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

На Кубани в ветотрасли занято более 3 тыс. человек. В регионе 17 ветеринарных лабораторий, на дорогах края работают 15 охранно-карантинных постов и 72 мобильные группы. Только за этот год провели более 5 тыс. проверок и выявили 2 тыс. нарушений.

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