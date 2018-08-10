В Краснодаре наградили молодых профессионалов-энергетиков

В городе 10 августа завершился открытый корпоративный чемпионат компании «Россети». Состязания проходили по методике WorldSkills.

Участники демонстрировали знания на базе учебного полигона «Кубаньэнерго». Его специально подготовили, чтобы он соответствовал международным стандартам.

«Мы очень горды тем, что компания «Кубаньэнерго» удостоена чести первой из группы компаний «Россети» принимать чемпионат, мы старались, организовали все на высшем уровне. Очень приятно видеть, когда наши профессионалы побеждают и занимают первые места», — сказал главный инженер компании «Кубаньэнерго» Игорь Шишигин.

Участники соревнований демонстрировали навыки работы на кабельной линии и в установке интеллектуальной системы учета электроэнергии. Свои команды представляли четыре компании из различных регионов России. По итогам соревнований кубанские энергетики подтвердили свой профессионализм и забрали золото в двух номинациях из трех, а также несколько вторых и третьих мест.

«Мы готовились и заработали первое место. Хочу посоветовать тем ребятам, которым сейчас предоставляется такая возможность, не отказываться участвовать в таких соревнованиях, получать новые знания и навыки», — отметил специалист компании «Кубаньэнерго» Алексей Кондратенко.

Во время соревнований прошли презентации отечественных производителей энергооборудования и выставка спецтехники. Победители отправятся на всероссийский этап чемпионата. Он пройдет в ноябре в Екатеринбурге.

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