В Краснодаре наградили одаренных детей Кубани

Школьники и студенты со всего края собрались в зале филармонии. Поощрение от губернатора получили и их педагоги.

Каждый из лауреатов прошел долгий творческий путь. Необходимо было занять призовые места в краевых, всероссийских и международных конкурсах и проектах. Многие из стипендиатов давно связали судьбу с искусством. Сейчас их цель — прославить культуру Кубани, чтобы она стала известной во всем мире.

«Все известные люди и музыканты, в том числе, так или иначе, проходили через подобного рода премии. Не только в нашем регионе. Пример известных людей всегда для наших студентов является актуальным. Самое главное, что они любят свое дело, свою профессию», — сказал первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

Краевая премия для одаренных учащихся и студентов творческих школ и вузов вручается уже второй год подряд.

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