Региональный конкурс молодежных работ провели впервые. На него подали более 60 заявок студенты девяти высших и средних учебных заведений края. Жюри отобрало 20 лучших работ.

«У нас проект был — брендинг Отрадненского района. Целью этого было привлечение туристов. Район очень богат минеральными ресурсами, природными ископаемыми, лечебными, минеральными водами, но об этом мало кто знает», — рассказала студентка Кубанского социально-экономического института Елена Мухина.

Юношам и девушкам за их идеи по развитию отрасли вручили грамоты и кубки от министерства курортов и туризма края.

«Есть проекты, которые уже можно рассматривать для реализации именно. Мы обратим внимание на всех, кто участвовал, и в будущем, когда они закончат свои учебные заведения, рассмотрим их как специалистов курортной отрасли», — отметил заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток.

«Это большое дело, которое делает министерство. Подтягивают из глубин молодежь, которая придет на смену людям, работающим сейчас», — считает доцент Кубанского государственного университета Дмитрий Максимов.

Среди интересных проектов можно выделить мобильное приложение для путешественников, которое объединит все самое интересное на кубанских курортах, детский киберспортивный лагерь и завод по переработке водорослей на побережье Черного моря.

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