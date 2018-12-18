В Краснодаре наградили победителей конкурса «Права человека глазами ребенка»

В нем участвовали дети от пяти до 17 лет со всех регионов края.

На протяжении двух месяцев они присылали свои рисунки, на которых изображали общепринятые нормы общества, такие как право личности на жизнь, образование, защиту достоинства и многие другие. Полный список закреплен Конституцией Российской Федерации, поэтому, прежде чем взяться за кисть или фломастеры, детям пришлось изучить весь перечень.

«Если в 2017 году на конкурс поступило чуть больше 50 работ, то в этом году со всего Краснодарского края их поступило больше 1 тыс. По технике исполнения особых требований не было, но было условие: от одного участника предоставить на конкурс не более двух творческих работ, и естественно, чтобы эта работа представляла собой именно рисунок, выполненный в разной технике», — рассказала руководитель «Государственного юридического бюро Краснодарского края» Марина Варава.

Оценивало работы профессиональное жюри — художники, представители правового департамента края и министерства юстиции. По словам организаторов, конкурс не просто развивает творческие навыки у детей, но и знакомит их с азами Конституции государства.

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