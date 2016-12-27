В Краснодаре наградили победителей фотоконкурса имени Дмитрия Морозова

В Краснодаре в декабре судьи подвели итоги конкурса имени известного фотохудожника Дмитрия Морозова. Восемь лет назад он погиб в автокатастрофе.

Эксперты оценили около 2 тыс. работ. В результате выбрали победителей в четырех номинациях: жанровая фотография, типаж, проект и красота женщины. В последней безоговорочным лидером стала Марина Орлова из Майкопа. Автопортрет, по ее словам, удалось сделать далеко не с первой попытки.

«Была идея, задумка. И я подобрала освещение. Долго мы делали дубли: с ребенком трудно на руках. Естественно, приходилось отбегать, фотографировать», — рассказала она.

Победителей конкурса имени Дмитрия Морозова наградили ценными призами: сертификатами на покупку техники, на съемки в профессиональных фотостудиях и организацию авторских выставок, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник