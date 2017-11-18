В Краснодаре наградили призеров фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол»

Церемония закрытия кинофорума прошла в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора.

В конкурсе приняли участие фильмы-призеры российских и зарубежных православных кинофестивалей, а также работы независимых киностудий. В этом году отборочная комиссия приняла более 300 работ.

Приз губернатора Краснодарского края получил кубанский режиссер-кинодокументалист Валерий Тимощенко за фильм «Битва за Берлин». Приз митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора достался картине «Сирия. Здесь был рай» режиссера Игоря Калядина. Приз главы Краснодара доставля фильму об освещении жизни духовной семинарии Екатеринодара «Оставим же путь широкий…» Татьяны Дунаевой.

Гран-при фестиваля — у украинского фильма 2016 года «Спасти и сохранить» Лусине Колыхалиной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Список всех призеров можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», просмотры фестивальных работ прошли с 14 по 16 ноября в малом концертном зале Кубанского казачьего хора. Фестиваль «Вечевой колокол» проводится в 19-й раз.

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