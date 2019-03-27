В Краснодаре наградили работников культуры края

Торжество приурочили к их профессиональному празднику. Награждение прошло 27 марта в зале Музыкального театра.

Сотрудникам музеев, театров и библиотек вручили почетные грамоты. Поздравила коллег и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

«Я благодарю вас за труд, в который вы вкладываете свои души. Я желаю вам здоровья, новых креативных решений, творческих побед и, конечно же, личного человеческого счастья. С праздником вас!» — сказала Виктория Лапина.

После награждения состоялся праздничный концерт. В Краснодарском крае более 2,5 тыс. учреждений культуры. В них работают 26 тыс. человек.