В Краснодаре наградили самых активных женщин юга России

В краснодарской филармонии в марте прошла церемония награждения самых активных женщин юга России.

В течение года конкурсная комиссия отбирала претенденток в 14 номинациях, в том числе в медицине, бизнесе, культуре и искусстве.

«Радость от общения с творческими людьми, прекрасная атмосфера. Повод встретиться, увидеться, потому что мы не часто видимся со своими коллегами. Это приятное времяпрепровождение, а победа — это не главное», — поделилась участница конкурса «Триумф-2016» Алена Стихарева.

Организатором конкурса выступил еженедельник «Юг Times». Как раз в день награждения изданию исполнилось четыре года. Зрителей радовали песнями, танцами и модным дефиле. Главным сюрпризом стала фотовыставка, в которой участницы конкурса предстали в новом образе.

«Все хотели быть настоящими, любящими, любимыми. Я вам скажу, что это потрясающие женщины. Это были два удивительных дня съемок, это были красивые лица и светлые души», — рассказала организатор конкурса «Триумф-2016» Лиана Бахова.

Гран-при конкурса получила директор клиники лазерной стоматологии Ольга Рисованная. Без подарков не остались и другие участницы. Всем вручили дипломы и памятные статуэтки, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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