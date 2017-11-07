В Краснодаре наградили сотрудников и курсантов академии МВД

В преддверии профессионального праздника им вручили подарки и грамоты.

Поздравить будущих стражей порядка пришел и заместитель губернатора Алексей Копайгородский. Он отметил, что кубанские студенты проходят отличную практику.

«За плечами всех ваших учителей и всех вас и Олимпиада, и Паралимпиада, и огромное количество мировых событий, которые мы принимаем на территории нашего края. Дай бог и в этом субъекте, и в других субъектах показывать самые лучшие, достойные, максимальные показатели. Чтобы все знали, что прибыл человек, прошедший службу в альма-матер из Краснодарского края», — подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Студенты-полицейские недавно проявили себя в Сочи на фестивале молодежи.

«Ценным опытом для меня было осуществление досмотровых мероприятий, поскольку это являлось практическим навыком, который нам пригодится в дальнейшей службе. Мы это осуществляли уже сами», — сказала курсант краснодарской академии МВД Ольга Малюгина.

В честь праздника коридоры академии украсили картины воспитанников. На них курсанты изобразили достопримечательности края.

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