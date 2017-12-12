В Краснодаре наградили участников окружного этапа фестиваля «Белая трость»

Организатором благотворительного мероприятия стал Кубанский государственный университет. Главная задача конкурса — привлечь внимание к незрячим и слабовидящим детям.

Показать свои таланты в краевую столицу приехали подростки со всего ЮФО. Из участников жюри выбрало десять лучших исполнителей.

«Это ребята из Армавира, Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара. Это ребята, которые действительно обладают талантом в вокальном исполнении, а также в инструментальном качестве», — сказал проректор КубГУ Николай Редькин.

С участниками приехали их преподаватели. Именно они помогали детям выбрать подходящую композицию и разучить ее. По мнению специалистов, многие произведения сложны даже для взрослых.

«Я исполняла русскую народную песню «Гуляла я в садочке». Она такая пронизывающая, очень нравится по мелодичности», — рассказала участница фестиваля «Белая трость» Юлия Пивень.

Жюри оценивало чистоту интонации, дикцию и как участник держится на сцене. Лучшие выступят в финальном этапе Международного благотворительного фестиваля, который пройдет в «Орленке».

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