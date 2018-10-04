В Краснодаре наградили учителей в области культуры

Благодарственные письма за многолетний труд и большой вклад в развитие художественного образования на Кубани получили 52 педагога.

Их воспитанники неоднократно становились лауреатами и победителями краевых, российских и международных конкурсов.

«Это лучшие из лучших, они изо дня в день кропотливо вкладывают силы в наше подрастающее поколение, в наших детей, в будущее России, вкладывают всю свою душу, все свое тепло для того, чтобы юные кубанцы выросли настоящими патриотами России и Кубани», — сказал первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

Учителей поздравили и детские творческие коллективы. Заслуженную награду получили педагоги художественных и музыкальных школ, профильных колледжей.

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