В Краснодаре наградили ветеранов журналистики

В краевой столице 8 июня встретились несколько поколений представителей федеральных, региональных и районных СМИ.

Среди них были представители теле-, радиокомпаний и газет — всего более 100 ветеранов и действующих руководителей редакций. Встречу для них организовали департамент информационной политики и Союз журналистов Кубани.

«В этом зале журналисты разных поколений: фронтовики, люди, поднимавшие страну после войны, создававшие теле- и радиокомпании, газеты в том виде, в котором мы их знаем. Они работали в 1990-е, создавали новые предприятия», — отметил руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Ветеранам профессии за многолетний труд вручили почетные грамоты и памятные подарки. Среди награжденных был и Владислав Зинченко, в профессии он более 50 лет. Журналист признается, что за 50 лет видел многое, услышал множество историй и еще больше рассказал. Начинающим журналистам он пожелал только одного.

«Чтобы у них горели глаза, чтобы они были неравнодушны ко всем событиям, которые происходят вокруг, и любили своих читателей», — сказал заслуженный журналист Кубани Владислав Зинченко.

Эта встреча была приурочена к 155-летию кубанской журналистики и вековому юбилею Союза журналистов России: в 1863 году вышел первый номер газеты «Кубанские областные ведомости».

Сейчас краевые СМИ успешно развиваются, осваивают новые форматы. Всего на Кубани 700 печатных и электронных информационных площадок.

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