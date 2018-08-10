В Краснодаре наградили журналистов, сдавших нормы ГТО

В краснодарском краевом отделении Союза журналистов России 12 представителям СМИ, которые показали лучшие результаты на акции «ГТО: Медиа — на старте», вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки.

В торжественной церемонии награждения приняли участие руководитель департамента информационной политики региона Владимир Пригода, председатель Союза журналистов края Диана Горбань, первая олимпийская чемпионка Кубани Людмила Брагина, обладательница первой в истории Олимпийских игр золотой медали в прыжках на батуте Ирина Караваева.

В декабре 2017 года более 50 представителей кубанских СМИ сдавали обязательные нормы ГТО. Из них 33 журналиста показали самые высокие результаты. В преддверии Дня физкультурника отличительные значки получили первые 12 человек.

«Хочу отметить, что наши кубанские журналисты не только профессиональные, грамотные, образованные люди, но еще и обладают хорошей физической формой. Результаты акции это подтвердили. Уверен, что с каждым годом число участников будет увеличиваться, потому что мы планируем сделать ежегодной акцию по сдаче норм ГТО для кубанских журналистов», — обратился к присутствующим Владимир Пригода.

Журналисты в Центре тестирования краснодарской краевой организации «Динамо» прошли около десяти испытаний: подтягивание на перекладине, рывок гири, прыжок в длину с места, отжимание от пола, стрельба из интерактивного оружия, плавание.

Помимо знака ГТО, всем участникам встречи первая олимпийская чемпионка Кубани Людмила Брагина вручила подписанную книгу «Теорема Брагиной», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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