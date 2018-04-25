В Краснодаре наградят участников стартап-тура фонда «Сколково»

Конкурс инновационных проектов проходит на базе КубГТУ уже третий год подряд.

Количество участников достигло рекордной отметки — больше 600 человек из всех регионов юга России. Многие приехали за новыми знаниями и общением. В рамках тура проходят семинары, лекции, мастер-классы от опытных бизнесменов и ученых. Свои разработки представили 116 изобретателей. В жюри вошли представители власти, предприниматели и потенциальные инвесторы.

«Интерес со стороны молодых ученых, молодых предпринимателей к инновационному бизнесу для нас очень важен. Тем более, край делает в последнее время большие шаги, большие усилия для того, чтобы развить именно инновационную составляющую, инновационную отрасль Кубани», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

Участники, презентовавшие свои идеи экспертам и инвесторам, получили рекомендации по развитию проектов. Победителей ждут гранты на реализацию идей.

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