В Краснодаре накормили пассажиров задержанного из-за подтоплений поезда

Горячие блюда пассажирам поезда Санкт-Петербург — Адлер, в числе которых 120 детей, доставили по поручению главы Краснодара Евгения Первышова.

Сотрудники администрации доставили к поезду горячее питание, приготовленное Комбинатом школьного питания № 1: первые и вторые блюда, напитки, свежий хлеб и бутилированную воду. На вокзале Краснодар-1 организовали дежурство сотрудников администрации, сообщила начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова.

По ее словам, пункт горячего питания работает на вокзале Краснодар-1 для пассажиров в зале ожидания, которые не смогли выехать из-за стихии. В 20:00 по такой же схеме организуют ужин, утром пассажирам привезут завтрак.

На ж/д вокзале Краснодар-1 также организовали медицинский осмотр для пассажиров. По информации медиков, детей с острыми заболеваниями не выявили. В здании вокзала расположен медпункт, оснащенный всем необходимым. На площади будет круглосуточно дежурить бригада скорой помощи.

Организовали дополнительное дежурство сотрудников правоохранительных органов. На Привокзальной площади не разрешается остановка личного транспорта, общественный ходит без перебоев.

Поезд Санкт-Петербург — Адлер остановили в Краснодаре 25 октября в 10:00. Среди пассажиров находятся организованные группы детей в возрасте от восьми до 17 лет. Часть из них ехала на фестиваль-конкурс AKVA-TEMP! в поселок Лоо, часть — на сборы по легкой атлетике в Адлер, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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