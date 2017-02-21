В Краснодаре напавшие на водителя иномарки мужчины явились в полицию

В Краснодаре 21 февраля четверо мужчин, подозреваемых в избиении водителя Volkswagen, пришли с повинной в полицию.

«Признательные показания дал 27-летний мужчина. Он был допрошен в качестве подозреваемого. Заведено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Трое других участников происшествия проходят по делу в качестве свидетелей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 18 февраля между водителями автомобилей Volkswagen и Lada Priora произошел конфликт на дороге в районе улиц Северной и Красной. На записи с камеры наблюдения видно, как несколько человек выходят из белой Lada Priora и окружают стоящую на светофоре иномарку. Они пытаются открыть водительскую дверь и несколько раз бьют сидящего за рулем человека. При попытке скрыться от нападавших, водитель иномарки попал в ДТП.

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