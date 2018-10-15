В Краснодаре направят в суд дело о подростке, распылившем в школе газовый баллончик

Полиция установила распылителя газового баллончика в одной из школ Краснодара. Уроки сорвал ученик девятого класса.

Как выяснилось, он уже состоит на профилактическом учете правоохранительных органов.

«МВД РФ по Краснодару направит в суд ходатайство о привлечении данного молодого человека к ответственности в виде помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток», — сказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции уточнили, что от уголовного дела по статье «Хулиганство» шутника спас только возраст — ему 15 лет. Уже через год подобная шалость может повлечь серьезное наказание.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 2 октября. Тогда из здания школы пришлось эвакуировать 800 человек. Пострадавшим школьникам оказана медпомощь.

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