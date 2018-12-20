В Краснодаре наркодилера посадили на восемь лет

В декабре суд вынес приговор 28-летнему жителю Крымска.

Суд установил, что мужчина вступил в сговор с неустановленным следствием лицом и купил в интернете партию наркотиков. Он делал закладки наркотика на территории Краснодара. После этого в интернете сообщал покупателям о местах тайников.

Во время сбыта злоумышленника задержали. У мужчины нашли 50 пакетов с наркотиками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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