В Краснодаре наркодилера посадили на восемь лет

В декабре суд вынес приговор 28-летнему жителю Крымска.
Суд установил, что мужчина вступил в сговор с неустановленным следствием лицом и купил в интернете партию наркотиков. Он делал закладки наркотика на территории Краснодара. После этого в интернете сообщал покупателям о местах тайников.
Во время сбыта злоумышленника задержали. У мужчины нашли 50 пакетов с наркотиками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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