В Краснодаре наркокурьеры спрятали героин в картофель

В Краснодаре в декабре полицейские возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В жилом секторе на улице Чкалова полицейские обратили внимание на двоих мужчин, которые по внешним признакам находились в состоянии опьянения. Во время задержания они начали сопротивляться и попытались сбежать. За это на них тут же составили протоколы, предусматривающие до 15 суток ареста.

После этого мужчин досмотрели. У 33-летнего уроженца Таджикистана и его 58-летнего сообщника из Республики Дагестан обнаружили пакет с картофелем, внутрь которого мужчины спрятали 93 свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. По заключению эксперта, это был героин общей массой 60,75 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В полиции задержанные рассказали, что делали закладки наркотиков по тайникам на улицах города. В их съемной квартире полицейские нашли и изъяли еще 305 свертков из фольги с героином общей массой 255,42 г. Один из подозреваемых уже был судим за сбыт наркотиков в крупном размере. Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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