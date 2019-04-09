В Краснодаре наркосбытчика будут судить за распространение 9 кг «синтетики»

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В апреле в прокуратуре утвердили обвинительное заключение по этому делу.

В Краснодаре ушло в суд уголовное дело против наркосбытчика, который делал закладки с синтетикой на территории города. По версии следствия, с ноября 2017 года по февраль 2018 года 39-летний мужчина расфасовывал и упаковывал наркотики и психотропные вещества, после этого он прятах их в тайоники на улицах Краснодара.

Часть наркотиков он отправлял в посылках в Самару, Челябинск, Уфу, Магадан, Воронеж. Там злоумышленник сам получал посылки и распространял наркотики также через закладки. Часть наркотиков злоумышленник хранил у себя дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. У него изъяли более 6,5 кг наркотиков и более 2,5 кг психотропных веществ. Предварительное расследование по уголовному делу вел следственный отдел УФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о распространении наркотиков в особо крупном размере. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мужчине грозит от десяти до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.