В Краснодаре нашли алиментщика из Магадана

21 июня в 09:58

В кубанской столице мужчина скрывался от долга в полмиллиона рублей.

До 2017 года он выплачивал алименты на двух несовершеннолетних детей, но затем внезапно исчез. Судебные приставы узнали новый адрес должника. За это время он успел переехать в Краснодар.

В Магадане у алиментщика оказалась парикмахерская стоимостью 1 млн рублей, которую он сдал в аренду. Его имущество арестовали.

Если в положенный срок мужчина не выплатит долг по алиментам, его парикмахерскую продадут, чтобы отдать деньги на содержание детей, сообщает пресс-служба УФССП России по Магаданской области.

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