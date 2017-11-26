В Краснодаре нашли дом щенку, которого подожгли подростки в Красноярске

Животное отправили самолетом к новым хозяевам.

Об этом сообщила администратор группы помощи животным «Хатико» Екатерина Камленок.

«Щенок по кличке Лешка отправлен в Краснодар. Новые хозяева оплатили перелет. Сейчас мы ждем видеоотчет, как щенок устроился на новом месте», — рассказала она.

Камленок отметила, что жители собрали более 70 тыс. рублей на реабилитацию животного. Планируется, что этого хватит и на поддержку других животных, которых курирует организация, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красноярске живодеры-подростки облили горючей жидкостью и подожгли щенков в гаражном массиве. Выжил только один.

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