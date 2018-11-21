В Краснодаре нашли двоих пропавших подростков

Двое мальчиков и девочка пропали 19 ноября. Мальчиков нашли 21 ноября.
«Двоих мальчиков нашли», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Поиски 14-летней девочки девочки продолжаются.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре утром 19 ноября автобус привез воспитанников детского дома из Юбилейного микрорайона в школу № 29 на улицу Рылеева. Двое 14-летних мальчиков и девочка не пришли на занятия. Для поиска детей создали специальные поисковые группы.
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