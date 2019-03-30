В Краснодаре нашли инвестора для долгостроя ЖК «Мультиплекс Кино»

По словам первого заместителя губернатора Кубани Андрея Алексеенко, собственник двух земельных участков на улице Уральской, 100/6 и 100/8 подписал договоры купли-продажи.

В ближайшее ожидается подписание договора с новым инвестором, написал Андрей Алексеенко в социальных сетях.

Строить жилой комплекс начали в 2014 году, два года строительство шло по графику, но в 2016 году работы остановились. В ноябре 2017 года подрядчика арестовали по подозрению в хищении почти 1 млрд денег дольщиков.

Нового подрядчика нашли благодаря поддержке краевых властей. Достраивать дома начнут после того, как инвестор вступит во владение участками под домами и получит разрешение на продолжение строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский ЖК «Мультиплекс Кино» будет достаивать ООО «Телекомстрой», но компания не могла получить статус нового застройщика, так как на земельные участки под проблемным объектом был наложен арест.