В Краснодаре нашли инвестора для достройки трех проблемных ЖК

Планируется, что ЖК «Парусная регата», «Дом Романовых» и «Иван-да-Марья» достроит группа компаний «Артель».

Заседание по защите прав дольщиков провел первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Участники совещания обсудили ситуацию с самым старым долгостроем Краснодара — 16-этажным домом на улице Карякина, который строят с 2003 года. На общем собрании в 2017 году большинство дольщиков долгостроя проголосовали за подписание трехстороннего соглашения между участниками долевого строительства, компанией-застройщиком и администрацией города. Также проголосовали за договор аренды, который дал возможность застройщику приступить к выполнению работ. Сейчас завершили работу по формированию земельного участка, провели строительно-техническую экспертизу объекта. Возникли сложности с подключением к сетям водо- и электроснабжения. Замглавы региона поручил мэру разобраться в этом вопросе до конца недели и выдать условия для технического присоединения.

Техусловия получит и объект на улице Евгении Жигуленко, 7. Сейчас там утвердили план внешнего управления, но до сих пор не получили технические условия на подключение к сетям. При этом есть подстанции, которые готовы подключить дома. Андрей Алексеенко поручил мэру Краснодара в течение двух недель проработать этот вопрос с министерством ТЭК и ЖКХ.

Стало известно, что достраивать ЖК «Парусная регата», «Дом Романовых» и «Иван-да-Марья» планирует группа компаний «Артель». Она изучает документы и в ближайшее время примет окончательное решение об инвестировании. Найдены потенциальные инвесторы для достройки проблемных объектов в Анапе и Туапсе, ведется поиск компенсационных земельных участков.

«Эти задачи контролируются не только вами, но и лично губернатором и прокурором края. Поэтому ответственность на вас лежит двойная. И еще перед гражданами. Это наша общая с вами задача», — обратился вице-губернатор к руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов.

На Кубани с 2017 года в результате принятых мер восстановили права и разрешили проблемы почти 40 тыс. граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.