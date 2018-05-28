В Краснодаре нашли останки обезьяны

Это произошло 28 мая в районе улицы Московской.

Фотографии скелетированных останков животного опубликовали в социальных сетях. Пользователи предположили, что они принадлежат обезьяне.

«По факту опубликованной в соцсетях информации в полиции организовали проверку. На место находки выехали сотрудники. Они осмотрели останки животного, которые действительно по внешним признакам принадлежат, предположительно, обезьяне. При этом каких-либо повреждений скелета, свидетельствующих о том, что животное умерло насильственной смертью, не обнаружили», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что, скорее всего, хозяин захоронил обезьяну на пустыре. Возможно, собаки нашли и раскопали тело животного. Проверка продолжается, полицейские будут устанавливать личность хозяина обезьяны.

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