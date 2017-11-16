В Краснодаре нашли погибшего под обрушившейся стеной

Судьба еще одного рабочего неизвестна — он находится под завалом.

«При демонтаже пятиэтажного производственного здания хладокомбината часть стены обрушилась на троих рабочих. Один человек госпитализирован, одного обнаружили без признаков жизни. Еще один, предположительно, находится под завалом, его судьба устанавливается», — рассказал источник в экстренных службах региона.

Спасательные работы затруднены из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций здания.

В пресс-службе управления СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 ноября люди пострадали при сносе здания хладокомбината. В МЧС сообщили, что при обрушении пострадал один человек.

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