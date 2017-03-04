В Краснодаре нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

В Краснодаре 3 марта нашли пропавшую три дня назад 13-летнюю Майю Гребенюк.

«В полицию вечером поступила информация о том, что школьница находится по определенному адресу в Комсомольском микрорайоне. На место сразу же выехали сотрудники полиции, информацию проверили. Она подтвердилась. Девочку нашли и передали родителям. Она не пострадала, ее здоровью ничего не угрожает», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 1 марта пропала 13-летняя Майя Гребенюк. Девочка ушла из дома на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей. Следователи СКР начали проводить по факту пропажи ребенка доследственную проверку. На следующий день ее видели на одной из улиц в поселке Калинино.

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