Метраж самой маленькой квартиры-студии составляет 12,4 кв. м.

Рейтинг составил портал Domofond.ru. Специалисты проанализировали объявления о продаже недвижимости и выяснили, что размер самой большой квартиры — 527 кв. м — это трехуровневый пентхаус. С третьего уровня квартиры есть выход на крышу с бассейном, сауной и бильярдной. Такая недвижимость обойдется в 59 млн рублей.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли восьмикомнатная квартира площадью 500 кв. м за 50 млн рублей и семикомнатный пентхаус площадью 417 кв. м, за который владельцы просят около 26 млн рублей.

Самыми маленькими квартирами, которые можно купить в краевом центре, признали три студии размером 12,4, 13 и 13,4 кв. м. Все студии стоят меньше 1 млн рублей.

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