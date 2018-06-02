В Краснодаре нашли сбежавшую из дома в Карачаево-Черкесии 17-летнюю девушку

Несовершеннолетнюю нашли полицейские 1 июня в краевой столице.
В отдел полиции «Карачаевский» МВД по КЧР 31 мая в 14:10 позвонила 57-летняя жительница Карачаевска. Женщина рассказала, что ее 17-летняя дочь около 6:00 ушла из дома и до вечера не вернулась.
Сотрудники отдела уголовного розыска республиканского МВД 1 июня установили местонахождение несовершеннолетней — она находилась в Краснодаре.
Девушку передали родителям, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
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