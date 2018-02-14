В Краснодаре нашли швейный цех с нелегальными работницами

В кубанской столице в феврале полицейские совместно с краевым УФСБ провели рейд по выявлению миграционных нарушений.

Проверили швейный цех по пошиву одежды. Установили, что у 38 иностранных гражданок, которые работали в цеху, отсутствуют патенты на работу. Кроме того, у нескольких из них не было разрешение на пребывание в России.

Иностранок доставили в полицию, в их отношении составили 42 административных материала о нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания на территории страны. Суд Краснодара в отношении шести нарушительниц принял решение о наложении штрафа с административным выдворением за пределы РФ. Сейчас их поместили в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, 32 человека по решению суда должны выплатить по 2 тыс. рублей штрафа.

В отношении хозяина швейного цеха возбудили административное расследование за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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