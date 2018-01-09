В Краснодаре нашли троих пропавших подростков

Несовершеннолетних, которые без вести пропали в конце 2017 года, обнаружили 9 января.

«В отношении подростков не совершали противоправных действий. Они пояснили, что просто не хотели возвращаться домой. Сейчас с несовершеннолетними беседует следователь, выясняются обстоятельства», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агоян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полиция объявила в розыск Марьяну Сливенко и Диану Заплатную 2004 года рождения, а также Максима Ревту 2000 года рождения. Подростки 25 декабря вместе ушли в кафе, расположенное на пересечении улиц Горького и Красноармейской, и не вернулись.

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