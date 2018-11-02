В Краснодаре находящийся в розыске мужчина пытался скрыться от сотрудников Росгвардии

Правоохранители заметили на улице Чехова двух подозрительных граждан.

Неизвестные что-то бросили на землю и попытались скрыться. Позже установили, что они пытались избавиться от масок с прорезями для глаз, двух газовых перцовых баллончиков, отверток и карманных фонариков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

У мужчин проверили документы. Оказалось, что это 54-летние и 27-летние жители Краснодара, которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за совершение особо тяжкого преступления.

Один из них более четырех месяцев находится в федеральном розыске за кражу.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных передали сотрудникам полиции.

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