В Краснодаре назвали финалистов краевого конкурса «Студент года»

В финальный этап вышли 19 участников. За звание им предстоит побороться в декабре.

В Краснодаре прошел полуфинал краевого конкурса, который собрал представителей студенчества из разных городов и районов края.

Их оценивали эксперты из различных краевых ведомств и организаций. Финалистов определяли по четырем номинациям: «Молодежь. Творчество. Талант», «Первый среди равных», «Здоровая нация» и «Акула пера».

Жюри учитывало оригинальность и новизну номеров, качество их подготовки, коммуникативные способности участников, умение аргументировано изложить свою позицию, языковую грамотность. Помимо этого студентам пришлось отвечать на уточняющие вопросы экспертов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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