В Краснодаре назвали лучшие краевые отделения местного самоуправления

Результаты конкурса среди отделений Всероссийского совета местного самоуправления огласили 11 мая в Законодательном собрании Краснодарского края.

Общественников наградили за развитие и благоустройство территорий, озеленение дворов и скверов, ремонт зданий. По результатам 2017 года, первым стал Краснодар, вторым — Абинск, замыкает тройку лидеров отделение Ленинградского района.

«Главной целью конкурса является повышение гражданской активности и вовлечение жителей муниципальных образований, городов и районов в решение вопросов местного значения, направленных на позитивное развитие экономики, социальной сферы и улучшение качества жизни людей», — отметил председатель Краснодарского регионального отделения ВСМС Сергей Жиленко.

На Кубани — самое большое в стране представительство местного самоуправления. В него входят более 30 тыс. человек. Муниципалитетам необходимо обмениваться опытом и совместно решать проблемы. О такой практике говорили во время проведения круглого стола.

«Обмениваться опытом нужно, например, в отношении эффективного использования земельных участков, которые определили десять лет назад под пастбища, чтобы люди считали эти пастбища своими, чтобы они вкладывали в них деньги. В пример можно привести Успенский и Отрадненский районы», — сказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Шустенков.

Всего на конкурсе были представлены материалы 25 местных отделений Всероссийского совета местного самоуправления.

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