В Краснодаре назвали лучшие предприятия общественного питания

Итоги ежегодного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания на Кубани» подвели 25 апреля в администрации края.

В этом году за почетное звание боролись около 60 кафе, ресторанов и столовых. Победителей выбирали представители власти, СМИ и ведущие рестораторы. Номинантов оценивали по 35 критериям. Например, это качество обслуживания, разнообразие блюд и напитков, а также использование новых форм сервиса. Победителями стали 12 организаций из разных районов и городов края.

«Для туристов и гостей края это возможность погрузиться в атмосферу, культуру, традиции современной Кубани, почувствовать местный колорит, оценить гостеприимство, а для нас с вами это возможность показать, что такое Кубань сегодня», — сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Победителей наградили почетными грамотами и кубками. Триумфаторы охотно делились секретами успеха.

«Люди, которые приезжают со всей России, даже иногда не могут подумать, что есть такое необычное сочетание вкусов. Удивляются, допустим, тигровым креветкам в беконе», — отметила победительница конкурса Анна Кузнецова.

Этот конкурс направлен на повышение качества услуг. Принять участие в нем может любое предприятие общепита.

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