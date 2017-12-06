В Краснодаре назвали ориентировочные цены на новогодние елки

В городском управлении торговли и бытового обслуживания населения сообщили о стоимости новогодних деревьев в этом году.

Пихты ориентировочно будут стоить 600 рублей за погонный метр, ель — от 500 рублей за 1 м, а цена на сосну составит от 500 рублей за дерево, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ели, пихты и сосны доставят в краевой центр из питомников Пензенской, Ульяновской областей и других субъектов РФ. Елочные базары откроют в разных микрорайонах Краснодара до конца декабря. Они будут работать с 8:00 до 22:00.

В 2016 году ели и пихты стоили 500 рублей за погонный метр, а сосна — 400 рублей.

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