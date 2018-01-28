В Краснодаре назвали победителей городского этапа конкурса «Кубанский казачок»

Лауреатами муниципального этапа XXVII краевого детского фольклорного фестиваля «Кубанский казачок» стали 17 творческих коллективов и исполнителей.

Конкурс прошел в Краснодарском доме творчества и культуры учащейся молодежи. Всего было 64 участника, все они исполнили по два-три номера. Мастерство юных артистов оценивало жюри, которое возглавил Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель государственного ансамбля казачьей песни «Криница» Владимир Капаев.

По итогам конкурсных выступлений жюри и зрители единодушно присудили Гран-при муниципального этапа солисту детской школы искусств имени Рахманинова Григорию Сарафанову.

Победителями муниципального этапа конкурса стали:

детский духовой оркестр станицы Старокорсунской;

образцовый художественный коллектив «Дубравушка» (мужской состав) ДШИ № 1;

народный ансамбль «Аюшка» (младшие и старшие группы) ДШИ № 6;

солистки Катя Руденко и Елизавета Петрух ДШИ № 6;

дуэт Марии Безладновой и Александры Агарышевой ДШИ № 6;

солистки Мария Безладнова и Милина Чихраева ДШИ № 6;

ансамбль народной песни «Ивушка» ДШИ № 14;

ансамбль народной песни «Ладушки» Краснодарского межшкольного эстетического центра (МЭЦ);

творческий коллектив «Трио» МЭЦ;

солистки Настя Уткина и Валерия Новикова МЭЦ;

солист Александр Шаницкий ДШИ № 9;

ансамбль народной песни «Подсолнушки» станицы Елизаветинской.

Все они станут участниками зонального этапа XXVII краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Он пройдет 2 февраля в сельском Доме культуры станицы Старокорсунской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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