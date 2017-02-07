В Краснодаре назвали победителей премии «Событие города. ЮФО 2016»

Премию «Событие города. ЮФО 2016» в феврале получило краснодарское отделение Сбербанка.

Сразу два диплома заслужил проект «Клуб добрых дел». Компания организовала благотворительный вечер, чтобы помочь подопечным фонда «Край Добра». На мероприятии представили более 60 произведений искусства, авторы которых — воспитанники детских домов, дети с различными заболеваниями, художники и фотографы Кубани.

Эти работы разошлись среди гостей вечера — бизнесменов со всего региона — за считанные часы. При этом каждый жертвовал, чтобы спасти чью-то жизнь. В результате удалось собрать более 3,5 млн рублей. Благодаря этому помощь уже получили 26 детей с нарушениями слуха, ДЦП и сахарным диабетом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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