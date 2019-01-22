В Краснодаре назвали самые аварийные улицы по итогам 2018 года

Это Северная, Ставропольская, Дзержинского и Ростовское шоссе.

Автомобильные столкновения и «притирки» часто случались на перекрестках и выездах из гипермаркетов. Примерно пятая часть всех ДТП пришлась на центр города, а всего их было более 1 тыс. 200. Это на 20% больше, чем в 2017 году.

На дорогах Краснодара пострадали более 1,5 тыс. человек, 80 — погибли. По количеству летальных исходов отмечается снижение.

Статистику ГИБДД приводят на сайте dtp-stat.ru. По ней формируют карту аварийности разных городов России.