В Краснодаре не допустят строительства на участке в Солнечном микрорайоне

Глава города Евгений Первышов провел оперативное совещание по ситуации с земельным участком на месте бульвара Памяти Чернобыльцев.

«Совершенно очевидно, что допустить строительство на участке, где проложена важная для микрорайона дорога и предстоит благоустраивать бульвар, ни в коем случае нельзя. У нас уже есть положительный опыт защиты интересов города и горожан от таких посягательств и возвращения земельных участков в муниципальную собственность. Более того, предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые пытаются это строительство начать», — сказал Евгений Первышов.

По словам директора департамента муниципальной собственности и городских земель Оксаны Ковалевой, в этой ситуации есть нечистоплотные действия арендатора земельного участка на улице имени Константина Образцова. Договор аренды был заключен 29 декабря 2008 года на 49 лет между департаментом имущественных отношений края и ЗАО Агрофирма «Солнечная» для сельскохозяйственного использования.

С 1 января 2014-го департамент имущественных отношений края передал права арендодателя администрации Краснодара. Целевое назначение земельного участка по договору не менялось, таким же оно остается в договоре со стороны администрации и сегодня.

Ковалева отметила, что предстоит дать правовую оценку действиям арендаторов, которые намеревались построить жилые дома без уведомления об этом администрации города.

Как пояснил главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, установка ограждения по периметру земельного участка должна быть согласована с департаментом архитектуры и градостроительства, никаких согласований арендатор не получал. Разрешений на строительство также не выдавалось.

По словам Евгения Первышова, приоритетная задача сейчас — обеспечить достойные и комфортные условия для жизни в Солнечном микрорайоне, завершить строительство всех запланированных социальных объектов, благоустроить бульвары и зеленые зоны, привести в порядок дороги.

«Строительства на участке посреди дороги и бульвара быть просто не может», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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